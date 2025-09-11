Haberler

2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Beijing'de Başladı
Fuar, 'Akıllı Teknolojilere Kucak Açın, Hizmet Ticaretini Güçlendirin' temasıyla düzenleniyor ve 85 ülke ile uluslararası kuruluşun katılımıyla gerçekleşiyor. Avustralya bu yıl Onur Konuğu Ülke olarak yer alıyor.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, "Akıllı Teknolojilere Kucak Açın, Hizmet Ticaretini Güçlendirin" temasıyla çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.

Bu yıl katılımın önemli ölçüde arttığı fuarda, Avustralya, Almanya ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün de aralarında bulunduğu 85 ülke ve uluslararası kuruluş yer alıyor. Avustralya, bu yıl ilk kez Onur Konuğu Ülke olarak katılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
