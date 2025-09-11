2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Beijing'de Başladı

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, "Akıllı Teknolojilere Kucak Açın, Hizmet Ticaretini Güçlendirin" temasıyla çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.

Bu yıl katılımın önemli ölçüde arttığı fuarda, Avustralya, Almanya ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün de aralarında bulunduğu 85 ülke ve uluslararası kuruluş yer alıyor. Avustralya, bu yıl ilk kez Onur Konuğu Ülke olarak katılıyor.