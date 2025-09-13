2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Başladı

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, 10-14 Eylül tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Park'ta düzenleniyor. Bu yılki fuarda, ziyaretçiler arasında büyük ilgi gören çok çeşitli kültürel ve yaratıcı ürünler sergileniyor.