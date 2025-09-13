Haberler

2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Başladı

2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in başkenti Beijing'de, 10-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, çeşitli kültürel ve yaratıcı ürünlerin sergilendiği bir etkinlik olarak büyük ilgi görüyor.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, 10-14 Eylül tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Park'ta düzenleniyor. Bu yılki fuarda, ziyaretçiler arasında büyük ilgi gören çok çeşitli kültürel ve yaratıcı ürünler sergileniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatiyle ilgili kararını verdi
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak

Atama bekleyenlere müjde! Bu ay 17 bin kişi alınacak
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar

Skandalı başka bir boyuta taşıyan itiraf: Kamu kurumlarına da sattık
Alperen Şengün'den canlı yayında itiraf: Ona en iyi Rolex'i alacağım

Maç sonu canlı yayında açıkladı: Ona en iyi Rolex'i alacağım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.