2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Başladı
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, sanayi tesisleri ve dijital inovasyon ile dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan fuar, açık pazar anlayışını ön plana çıkarıyor.
BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), Çarşamba günü başkent Beijing'in batısındaki Shougang Parkı'nda başladı. Yeniden işlevlendirilmiş sanayi tesisleri ve endüstriyel yapılarla çevrili mekanda düzenlenen fuarda, açık pazar ve dijital inovasyon vurgusu öne çıkıyor.
Gece gökyüzü altında, ışıklarla aydınlatılan Shougang Parkı'ndaki endüstriyel yapılar ziyaretçilere eşsiz manzara sunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel