Haberler

2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Başladı

2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, sanayi tesisleri ve dijital inovasyon ile dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan fuar, açık pazar anlayışını ön plana çıkarıyor.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), Çarşamba günü başkent Beijing'in batısındaki Shougang Parkı'nda başladı. Yeniden işlevlendirilmiş sanayi tesisleri ve endüstriyel yapılarla çevrili mekanda düzenlenen fuarda, açık pazar ve dijital inovasyon vurgusu öne çıkıyor.

Gece gökyüzü altında, ışıklarla aydınlatılan Shougang Parkı'ndaki endüstriyel yapılar ziyaretçilere eşsiz manzara sunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli

Bahçeli iki belediye başkanı için tahliye ve göreve iade istedi
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım

Bahçeli'den olay çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım
Türkiye'nin 43 yıllık tarım devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 43 yıllık dev firması konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları

Evinde binlerce hap bulundu! 75 yaşındaki adamın savunması bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.