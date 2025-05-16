2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Avustralya Onur Konuğu Olarak Düzenlenecek

2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Avustralya Onur Konuğu Olarak Düzenlenecek
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10 Eylül 2025'te Beijing'de düzenlenecek olan Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda Avustralya onur konuğu olacak. Fuar, finans, kültür, turizm, eğitim ve sağlık gibi birçok sektörü bir araya getirecek.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın onur konuğu ülke olarak davet edildiği 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı 10 Eylül'de başkent Beijing'de düzenlenecek.

Beijing Belediyesi Ticaret Bürosu Yetkilisi Zhao Qizhou perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, bu yıldan itibaren fuarın sabit bir takvime bağlanacağını ve her yıl eylül ayının ikinci haftasında çarşamba günü başlayacağını açıkladı.

Fuar, daha önce Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan ve 3 kilometrekarelik bir endüstriyel miras alanı olan Shougang Park'ta gerçekleştirilecek.

Fuar finans, kültür ve turizm, eğitim, spor, tedarik zinciri ve sağlık hizmetleri gibi sektörleri bir araya getirecek.

Beş gün sürecek fuarın ilk üç günü profesyonel ziyaretçilere, son iki günü ise halka açık olacak.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Çin Ticaret Bakanlığı ve Beijing Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi de 10 Eylül'de gerçekleştirilecek.

2012'den bu yana düzenlenen Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, Çin'in dışa açılımı ve hizmet ticaretindeki gelişmelerin fırsatlarını paylaşmak amacıyla dünyanın dört bir yanından işletmeleri bir araya getiriyor.

Geçen yılki fuara, Fortune 500 listesindeki 450'den fazla şirketin yanı sıra, kendi sektörlerinde lider firmalar ile 85 ülke ve uluslararası kuruluştan temsilciler katılmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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