2025 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı, Guiyang'da Düzenlenecek

2025 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı, Guiyang'da Düzenlenecek
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25-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek fuar, yapay zeka ile veri entegrasyonuna odaklanarak endüstriyel dönüşüm ve yüksek kaliteli ekonomik büyümeyi destekleyecek. İlk kez uluslararası arz-talep ortaklık bölgesi kurulacak.

GUİYANG, 22 Temmuz (Xinhua) -- 2025 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenecek.

Fuarın organizatörleri salı günkü basın toplantısında fuarın, veri kaynaklarının verimli şekilde birleştirilmesi ve değerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapay zeka ile veriyi entegre eden en son yeniliklere odaklanarak endüstriyel dönüşüm ve yüksek kaliteli ekonomik büyümeye güçlü ivme kazandıracağı belirtti.

Ulusal Veri İdaresi Sözcüsü Wang Xudong, etkinliğin uluslararası odağının güçlendirildiğini vurguladı. Wang, dünyanın veri odaklı ilk küresel fuarı olan Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'nda bu yıl ilk kez uluslararası arz-talep ortaklık bölgesi kurulacağını söyledi.

Veri unsurları, veri endüstrisi, dijital ekonomi, veri altyapısı ve uluslararası işbirliği olmak üzere 5 ana alan etrafında yapılandırılan fuar kapsamında öncü teoriler ve uygulamalara ilişkin 20'den fazla forum düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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