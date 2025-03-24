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2025 Çin Kalkınma Forumu Beijing'de Başladı

2025 Çin Kalkınma Forumu Beijing'de Başladı
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Çin'in başkenti Beijing'de 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenen 2025 Çin Kalkınma Forumu, 'Küresel Ekonominin İstikrarlı Büyümesi için Kalkınma İvmesinin Açığa Çıkarılması' temasıyla başladı. Forum, yaklaşık 720 katılımcıyla gerçekleştiriliyor.

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenen 2025 Çin Kalkınma Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Forumun bu yılki teması "Küresel Ekonominin İstikrarlı Büyümesi için Kalkınma İvmesinin Açığa Çıkarılması" olarak belirlendi.

Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen forumun açılış töreni, yurtiçi ve yurtdışından girişimciler, hükümet yetkilileri, uzmanlar ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 720 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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