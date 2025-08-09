2025 Chengdu Dünya Oyunları'nda Lu Zhuoling Altın Madalya Kazandı
Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kadınlar Taijiquan-Taijijian finalinde altın madalya kazanan Lu Zhuoling, toplamda 19,522 puanla Çin'e ilk altın madalyayı getirdi.
CHENGDU, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Chengdu Dünya Oyunları'nda Wushu etkinliğinin kadınlar Taijiquan-Taijijian finali ödül töreninde fotoğraf çektiren altın madalya kazanan Çin'den Lu Zhuoling (ortada), gümüş madalya kazanan Singapur'dan Zeanne Law (solda) ve bronz madalya kazanan Malezya'dan Chin Sy Xuan Sydney, 8 Ağustos 2025.
Lu cuma sabahı gerçekleşen Taijiquan karşılaşmasında 9,796 puanla birinci olurken, aynı gün akşam düzenlenen Taijijian karşılaşmasında üçüncü sırayı elde etti. Toplamda 19,522 puanla altın madalyayı kazanan Lu, böylelikle 2025 Chengdu Dünya Oyunları'nda Çin'e ilk altın madalyayı kazandırmış oldu. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)