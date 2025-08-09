2025 Chengdu Dünya Oyunları'nda Kadınlar Kata'da Altın Madalya Kazanan Lau Mo Sheung Grace

Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda Hong Kong'dan Lau Mo Sheung Grace, kadınlar kata kategorisinde altın madalya kazandı.

CHENGDU, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Chengdu Dünya Oyunları'nın karate karşılaşmasında kadınlar kata ödül töreninde görülen Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden altın madalya kazanan Lau Mo Sheung Grace, 8 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
