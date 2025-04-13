2025 Chengdu Avrupa Kültür Sezonu Açıldı

CHENGDU, 13 Nisan (Xinhua) -- 2025 Chengdu Avrupa Kültür Sezonu ve Avrupa Kültür Sokağı'nın açılış töreni, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu'da gerçekleştirildi, 12 Nisan 2025.

Avrupa Birliği'nin Çin delegasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, geleneksel Avrupa sanatı, müziği ve mutfağı tanıtıldı. 2025 yılı, Çin ile Avrupa Birliği arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümünü simgeliyor. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)