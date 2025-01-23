2025 Chang'an Fener Festivali Xi'an'da Başladı

Xİ'AN, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 2025 Chang'an Fener Festivali, yaklaşan Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Xi'an Şehir Duvarı, Tang Cenneti ve Daming Sarayı Ulusal Miras Parkı gibi önemli manzara noktalarında ışık enstalasyonlarının sergilendiği etkinlik 16 Mart'a kadar devam edecek.