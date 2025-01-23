2025 Chang'an Fener Festivali Xi'an'da Başladı
Çin'in Xi'an şehrinde düzenlenen 2025 Chang'an Fener Festivali, Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik, önemli turistik noktaları ışık enstalasyonlarıyla süsleyecek ve 16 Mart'a kadar devam edecek.
Xİ'AN, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 2025 Chang'an Fener Festivali, yaklaşan Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere açtı.
Xi'an Şehir Duvarı, Tang Cenneti ve Daming Sarayı Ulusal Miras Parkı gibi önemli manzara noktalarında ışık enstalasyonlarının sergilendiği etkinlik 16 Mart'a kadar devam edecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel