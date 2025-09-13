2025 Budapeşte Renminbi İnisiyatifi Konferansı Düzenlendi

BUDAPEŞTE, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Macaristan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yang Chao, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2025 Budapeşte Renminbi İnisiyatifi Konferansı'nda konuşma yapıyor, 12 Eylül 2025.

9. Budapeşte Renminbi İnisiyatifi Konferansı cuma günü Macaristan Merkez Bankası genel merkezinde düzenlendi. Konferans, Macaristan Merkez Bankası'nın Renminbi (RMB) programının 10. yıl dönümünü ve Çin Merkez Bankası'nın Orta ve Doğu Avrupa'da Çin para biriminin resmi takas bankası olarak atanmasını kutladı.

2015 yılında başlatılan RMB programı, Macaristan-Çin finansal işbirliğinde önemli bir dönüm noktasını oluşturarak ikili ilişkileri güçlendirdi ve Budapeşte'yi RMB işlemleri için bölgesel bir merkez haline getirdi.

Macaristan Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası tarafından ortaklaşa düzenlenen bu yılki konferans üst düzey yetkilileri, politikacıları ve finans uzmanlarını bir araya getirerek on yıllık ilerlemeyi ve RMB'nin uluslararasılaşmasının geleceğini ele aldı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)