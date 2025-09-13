Haberler

2025 Budapeşte Renminbi İnisiyatifi Konferansı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Macaristan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yang Chao, 12 Eylül'de Budapeşte'de gerçekleştirilen 2025 Budapeşte Renminbi İnisiyatifi Konferansı'nda konuştu. Konferans, RMB programının 10. yıl dönümünü kutlayarak Macaristan-Çin finansal işbirliğini güçlendirdi.

BUDAPEŞTE, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Macaristan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yang Chao, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2025 Budapeşte Renminbi İnisiyatifi Konferansı'nda konuşma yapıyor, 12 Eylül 2025.

9. Budapeşte Renminbi İnisiyatifi Konferansı cuma günü Macaristan Merkez Bankası genel merkezinde düzenlendi. Konferans, Macaristan Merkez Bankası'nın Renminbi (RMB) programının 10. yıl dönümünü ve Çin Merkez Bankası'nın Orta ve Doğu Avrupa'da Çin para biriminin resmi takas bankası olarak atanmasını kutladı.

2015 yılında başlatılan RMB programı, Macaristan-Çin finansal işbirliğinde önemli bir dönüm noktasını oluşturarak ikili ilişkileri güçlendirdi ve Budapeşte'yi RMB işlemleri için bölgesel bir merkez haline getirdi.

Macaristan Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası tarafından ortaklaşa düzenlenen bu yılki konferans üst düzey yetkilileri, politikacıları ve finans uzmanlarını bir araya getirerek on yıllık ilerlemeyi ve RMB'nin uluslararasılaşmasının geleceğini ele aldı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.