2025 Boundary Körfezi Havacılık Fuarı Havacılık Tutkunlarını Buluşturdu

2025 Boundary Körfezi Havacılık Fuarı Havacılık Tutkunlarını Buluşturdu
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Kanada'nın British Columbia eyaletinde düzenlenen 2025 Boundary Körfezi Havacılık Fuarı, akrobasi gösterileri ve modern ile klasik uçak sergileriyle havacılık meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı.

DELTA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinde cumartesi günü düzenlenen 2025 Boundary Körfezi Havacılık Fuarı, akrobasi gösterileri ile modern ve klasik uçakların sergilendiği etkinliklerle havacılık meraklılarının ilgi odağı oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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