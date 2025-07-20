2025 Boundary Körfezi Havacılık Fuarı Havacılık Tutkunlarını Buluşturdu

DELTA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinde cumartesi günü düzenlenen 2025 Boundary Körfezi Havacılık Fuarı, akrobasi gösterileri ile modern ve klasik uçakların sergilendiği etkinliklerle havacılık meraklılarının ilgi odağı oldu.