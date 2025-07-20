2025 Boundary Körfezi Havacılık Fuarı Havacılık Tutkunlarını Buluşturdu
Kanada'nın British Columbia eyaletinde düzenlenen 2025 Boundary Körfezi Havacılık Fuarı, akrobasi gösterileri ve modern ile klasik uçak sergileriyle havacılık meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı.
DELTA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinde cumartesi günü düzenlenen 2025 Boundary Körfezi Havacılık Fuarı, akrobasi gösterileri ile modern ve klasik uçakların sergilendiği etkinliklerle havacılık meraklılarının ilgi odağı oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel