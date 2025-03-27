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2025 Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı Başladı

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Çin'in Hainan eyaletinde düzenlenen Boao Asya Forumu, Asya ülkelerinin ekonomik entegrasyonunu teşvik etmeyi hedefliyor. Konferans, 25-28 Mart tarihleri arasında 'Değişen Dünyada Asya: Ortak Bir Geleceğe Doğru' temasıyla gerçekleştiriliyor.

BOAO, 27 Mart (Xinhua) -- 2025 Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao kasabasında başladı.

Perşembe günü düzenlenen açılış törenine Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang katıldı.

2001 yılında kurulan Boao Asya Forumu, bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi ve Asya ülkelerini kalkınma hedeflerine yaklaştırmayı hedefleyen kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. 25-28 Mart tarihleri arasında düzenlenecek konferansın bu yılki teması "Değişen Dünyada Asya: Ortak Bir Geleceğe Doğru" temasını taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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