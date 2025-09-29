(ANKARA) - Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve "Batı Balkanlar ve Türkiye'de Haber Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğin Güçlendirilmesi II" projesi kapsamında verilen 2025 Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri, 29 Eylül Pazartesi günü Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

2025 Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Ankara'da sahiplerini buldu. Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreninin açılışını Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Thomson Foundation Ödül Koordinatörü Sanja Lazic ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas yaptı. Konuşmalarda, araştırmacı gazeteciliğin demokratik toplumlar için taşıdığı önem vurgulanırken, basın özgürlüğüne yönelik eleştiriler de dile getirildi.

Sanja Lazic araştırmacı gazeteciliğin kararlılık ve cesaret gerektirdiğini belirterek tüm ödül sahiplerini kutladı. AB Maslahatgüzarı Vilcinskas, Türkiye'nin basın özgürlüğü endeksindeki 159. sırada yer almasının düşündürücü olduğunu ifade etti: "Fikirlerin özgürce ifade edilmediği bir yerde ilerlemeden söz edilemez." dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin şöyle konuştu:

"Bizim mesleğimizin tarihin hiçbir döneminde kolay bir meslek olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak, açıkça ifade etmek gerekirse, yaşadığımız bu dönemdeki sıkıntılar her zamankinden daha da artmıştır. Dilleri, ülkeleri, dinleri farklı da olsa, bizim mesleğimizi yapan gazetecilerin peşinden gittiği tek bir gerçek vardır: O da hakikattir. Elbette hakikatin peşinden giden gazetecilerin çeşitli zorluklarla karşılaşmaları, sansürle mücadele etmeleri, kurumlarının, televizyon kanallarının karartılması ve hatta hapse atılmaları ne yazık ki ülkemizde doğal bir hale gelmiştir.

Bu mesleğin en zor dallarından biri, hiç şüphesiz araştırmacı gazeteciliktir. Çünkü onlar, gerçeğin karanlığını aydınlatmak için görev yaparlar. Her zaman tehditlerle, şantajlarla karşılaşırlar; hapislerde yatarlar. Ama hiçbir zaman gerçeğin peşinden gitmekten vazgeçmezler. Bu cemiyetin kuruluş amacı da, işte bu zorluklara karşı birlikte el ele vererek direnmekten doğmuştur. 1946'dan bu yana, cemiyetin başkanları değişmiş olabilir; ama idealleri hiçbir zaman değişmemiştir. Güçlüler karşısında hiçbir zaman eğilmemişler, bükülmemişler; demokrasinin, insan haklarının ve basın özgürlüğünün peşinden gitmişlerdir. Gerçekten kutluyorum onları. Özellikle de bu dönemde, yaptıkları işin zorluklarını hepimizin bildiğine inanıyorum."

Ödül alan gazeteciler ve haberleri

Birincilik Ödülü: T24'ten Asuman Aranca, Ayhan Bora Kaplan ile Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman arasındaki ilişkilere dair MASAK raporlarını gün yüzüne çıkardığı haberiyle birinci seçildi.

İkincilik Ödülü: BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, Yunus Emre Vakfı'nda sahte faturalarla yürütülen yolsuzluğu belgeleyen araştırmasıyla ikinci oldu.

Üçüncülük Ödülü: KRT'den İlknur Yağumli ve Ahmet Sesli, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bazı savcı ve avukatların da dahil olduğu Ponzi sistemiyle ilgili haberleriyle üçüncülüğe layık görüldü.

Mansiyon Ödülü: Medyascope'tan Gülseven Özkan, sahte belgelerle yabancılara düşük maliyetle vatandaşlık satıldığını ortaya koyduğu çalışmasıyla mansiyon aldı.

Ödüller Gökçer Tahincioğlu, Nurcan Gökdemir ve Çiğdem Toker tarafından takdim edildi.