2025 Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı Urumqi'de Başladı

2025 Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı Urumqi'de Başladı
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Çin'in Urumqi şehrinde düzenlenen 2025 Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı'na 50 ülkeden 2.800'den fazla işletme ve delege katılıyor. Fuar, Avrasya genelinde işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor.

URUMQİ, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 2025 (Çin) Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı'na 50 ülke ve bölgeden 2.800'ü aşkın işletme ve delege katılıyor.

Organizatörler, perşembe günü başlayan ve beş gün boyunca devam edecek fuarın, Avrasya genelinde işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Fuarda, endüstriyel eşleştirme ile proje tanıtımına yönelik 60'tan fazla ticaret ve yatırım oturumu düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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