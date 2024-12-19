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2025 Asgari Ücret Toplantısı Üçüncü Kez Gerçekleştirildi

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek için üçüncü kez toplandı. Yeni asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor ve muhtemel zam oranlarıyla birlikte farklı senaryolar üzerinde duruluyor.

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek için üçüncü kez toplandı. Toplantıda tarafların masaya teklifle gelmesi ve milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 11.30'da toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar katıldı.

Toplantıda tarafların masaya teklifle gelmesi ve milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Toplantıdan önce Türk-İş heyeti, konfederasyona bağlı sendika başkanlarıyla ayrı bir toplantı için bir araya geldi. Türk - İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bütün genel başkanlarımızın görüşlerini alacağız. Daha sonra 11.30'da gidip, asgari ücreti bakanlıkta görüşeceğiz, tartışacağız. Bugün kendi aramızda değerlendirme yapacağız" dedi.

"Rakam gelmezse ne olacak?" sorusuna Ağar, "O zaman konuşuruz" yanıtını verdi. "Türk-İş olarak rakam açıklar mısınız" sorusu üzerine Ağar, "Biz neden açıklayalım. Geçim şartları belli zaten, insanların yaşam şartları belli, koşulları belli. Açıklanan enflasyon, kamuoyu inanmasa bile açıklanan enflasyon belli. Her şey ortada" dedi.

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak,

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak,

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak,

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak,

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

2025 Asgari Ücret Toplantısı Üçüncü Kez Gerçekleştirildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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