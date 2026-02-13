Haberler

Tüik: Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık Yüzde 1,2 Artarak, 15 Milyon 763 Bin 671 Kişi Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artarak 15 milyon 763 bin 671 kişiye ulaştı. İnşaat sektöründe artış gözlemlenirken, sanayi sektöründe azalma oldu.

(ANKARA) - TÜİK'in verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 583 bin 773 kişi iken, 2025 yılı Aralık ayında 15 milyon 763 bin 671 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ücretli Çalışan İstatistikleri Aralık 2025 verilerini açıkladı. Buna göre; ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 583 bin 773 kişi iken, 2025 yılı Aralık ayında 15 milyon 763 bin 671 kişi oldu.

Alt sektörler incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,6 arttı.

Aylık artış yüzde 0,1

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Alt detaylara göre; 2025 yılı Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

Dünya bu mesajı konuşuyor: Fransa ile savaşa gireceğiz
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor

Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti