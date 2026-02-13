Tüik: Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık Yüzde 1,2 Artarak, 15 Milyon 763 Bin 671 Kişi Oldu

(ANKARA) - TÜİK'in verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 583 bin 773 kişi iken, 2025 yılı Aralık ayında 15 milyon 763 bin 671 kişi oldu.

Alt sektörler incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,6 arttı.

Aylık artış yüzde 0,1

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Alt detaylara göre; 2025 yılı Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.