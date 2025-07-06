2025 ALES/2 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

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Öğrencilere yönelik olarak 2025-ALES/2 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav sorularına başvuran adaylar, 10 gün süreyle erişim sağlayabilecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ( Ösym ) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2025-ALES/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 16 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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