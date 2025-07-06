2025-ALES/2 Sınavı Gerçekleştirildi

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ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) 81 ilde yapıldı. 151 bin 165 adayın katıldığı sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru için 150 dakika süre verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2025-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) yapıldı.

Sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 bina ve 5 bin 781 salonda düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

151 bin 165 kişinin başvurduğu sınavda, adaylara sayısal ve sözel testlerde yöneltilen 50'şer soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Emniyet görevlileri dahil 20 bin 201 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.45'te sona erdi.

2025-ALES/2 sonuçları, 25 Temmuz'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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