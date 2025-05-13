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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 6 Temmuz'da yapılacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) için başvurular 21 Mayıs'a kadar alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla yapabilirler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 6 Temmuz'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları bugünden itibaren 21 Mayıs'a kadar alınacak.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Adaylar, 6 Temmuz'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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