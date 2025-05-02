2025 ALES/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 13 Nisan'da gerçekleştirilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşabilirler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Nisan'da uygulanan 2025-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel