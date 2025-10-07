2025 Aile Yılı Kapsamında Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı

2025 Aile Yılı Muhtarlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı, aile odaklı çalışmalarımızda bir dönüm noktası oldu. Bugün devletimizin en üst kurumundan ülkemizin en ücra köşesine kadar herkes aile kurumunu korumak ve aile değerlerimizi yaşatmak için seferber olmuş durumda. Bu kapsamda ailenin karşı karşıya kaldığı tehditler karşısında ülke çapında farkındalık çalışmaları yürüttük. Eğitimler, seminerler, medya kampanyaları ve saha çalışmaları yaptık. Bugüne kadar 1781'i İstanbul'da olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 11 bin 721 etkinlik düzenledik" dedi.

Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevinde 2025 Aile Yılı kapsamında Muhtarlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, muhtarlar ve davetliler katıldı. Program sonunda muhtarlar, dernek başkanlarına katılım belgesi takdim edildi.

'İSTANBUL'DA 1781, TÜRKİYE GENELİNDE 11 BİN 721 ETKİNLİK DÜZENLEDİK'

Programda konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizleri buluşturan bu anlamlı toplantının, İstanbul'un her mahallesinde Bakanlığımızın hizmetlerimizin daha fazla yaygınlaşması daha görünür olması açısından faydalı olacağına inanıyorum. Ben şimdiden her birinize sunacağınız katkılar için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler, bir şehrin en küçük idari birimini oluşturan mahallelerin nabzını tutan yöneticilersiniz. 2025 Aile Yılı ise aile odaklı çalışmalarımızda bir dönüm noktası oldu. Bugün devletimizin en üst kurumundan ülkemizin en ücra köşesine kadar herkes aile kurumunu korumak ve aile değerlerimizi yaşatmak için seferber olmuş durumda. Bu kapsamda ailenin karşı karşıya kaldığı tehditler karşısında ülke çapında farkındalık çalışmaları yürüttük. Eğitimler, seminerler, medya kampanyaları ve saha çalışmaları yaptık. Bugüne kadar 1781'i İstanbul'da olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 11 bin 721 etkinlik düzenledik. Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ve çocuk destekleri, gençlere yönelik evlilik kredileri gibi teşvikler verdik. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması noktasında adımlar attık. Yakın zamanda yürürlüğe giren memurların yarım zamanlı çalışma hakkına ilişkin düzenleme bunun en somut ve en son örneklerindendir. Aile bireyleri arasında iletişimi güçlendirmeyi ve aileye yönelik hizmetleri toplumun ihtiyaçlarına uygun şekilde sürekli yeniliyoruz" şeklinde konuştu.

'SOSYAL HİZMETE İHTİYACI OLAN AİLELERE DAHA HIZLI ULAŞABİLECEĞİZ'

Bakan Göktaş, "En son olarak 'Aile ve Toplum Temelli Hizmet Modeli'mizin pilot çalışmalarını Ankara'daki muhtarlarımızla başlattık. Bu hizmet modelinde en önemli paydaşlarımız sizler gibi değerli muhtarlarımızdır. Bunun yanı sıra aile hekimleri, okul rehber öğretmenleri, hastane sosyal hizmet birimleri, halk eğitim merkezleri ve gençlik merkezleriyle de iş birliğinde güçlü bir hizmet ağı kuruyoruz. Her şeyden önce bu modelle önleyici hizmetlerimizi daha da güçlendireceğiz. Aynı zamanda sosyal hizmete ihtiyacı olan ailelere daha hızlı ulaşabileceğiz. ve ihtiyaçları doğrultusunda destek mekanizmalarımızı harekete geçireceğiz. Özellikle risk altındaki ailelere daha erken dönemde ulaşarak, sorunlar büyümeden gerekli desteği sağlamayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak bütüncül bir yaklaşımla aile politikalarımızı daha da geliştiriyoruz" dedi.

'DEVLETİMİZİN GÖREN GÖZÜ, DUYAN KULAĞI, UZANAN ELİ MAHALLELERİMİZDE SİZLERSİNİZ'

Bakan Göktaş, "Aile kurumunu ve değerlerimizi koruma hedefimizin sahadaki en önemli paydaşları sizlersiniz. Devletimizin gören gözü, duyan kulağı, uzanan eli mahallelerimizde sizlersiniz. Her kapıyı çalan, her haneyi tanıyan, her ailenin sevincine ve derdine ortak olan yine sizlersiniz. Aslında toplumsal dayanışmanın en güçlü temsilcilerisiniz. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, 2025 Aile Yılı vesilesiyle başlattığımız bu seferberlik sadece bir başlangıç. Elde ettiğimiz kazanımlar, oluşturduğumuz farkındalık, önümüzdeki yıllara ışık tutacak ve 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' boyunca da çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın temelini aile kurumu üzerine inşa edeceğiz. Bu nedenle sizlerden beklentimiz büyük. 2025 Aile Yılı vesilesiyle, mahallelerinizde yürüttüğünüz çalışmalarda aileyi koruma ve güçlendirme vizyonumuzu her bireye dokunan somut adımlarla hayata geçirmenizi bekliyoruz. Komşuluk bağlarını yeniden canlandıran, gençleri, kadınları, yaşlıları ve çocukları kapsayan projeleriniz çok kıymetli. Bu projelerle aile politikalarımızı sahada görünür kılacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.