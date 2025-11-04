2025 Adalet Bakanlığı Sınavları için Başvurular Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat), 2025-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-İdari Yargı), 20-21 Aralık'ta 4 oturumda uygulanacak.

Sınava başvurular, 11 Kasım'a kadar elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.

Başvuru yapacak adayların, sınava ilişkin ayrıntılı bilgi için 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları Başvuru Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.