2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Elazığ'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce merkez Yenişehir ilçesindeki Anıtpark'ta tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Merkez Bağlar ilçesindeki Raif Türk İlkokulu'nda devam eden törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Bilgiye ulaşmanın en önemli kaynağının azim ve kararlılıktan geçtiğini belirten Taşgın, "Bilgiye ulaşma yolculuğunda sizlerin en büyük yoldaşı milli ve manevi değerlerimiz ve modern teknoloji olacaktır. Bu yolda sizlere en içten başarı dileklerimi sunuyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Sadoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyamız akılalmaz bir hızla değişiyor. Bu değişimin hissedildiği alanlardan biri de eğitimdir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Maarif Modeli' ile erdemli, değerlerine sahip çıkan, çalışkanlığını eyleme dönüştüren milli ve manevi köklerden aldığı güçle geleceğe yön veren nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır."

Vali Yardımcısı Taşgın'ın ders zilini çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçti.

Şırnak

Şırnak'ta İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen programa katılan Vali Birol Ekici, eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

İlde 726 okul, 6 bin 643 derslikte 8 bin 490 öğretmen ve 161 bin 957 öğrencinin dersbaşı yaptığını anlatan Ekici, öğretmenlerin kentin her köşesinde azami gayretleri ile eğitim öğretim çıtasını çok daha yukarılara çıkaracaklarını söyledi.

İkili eğitimde 20 binin üzerinde öğrenci bulunduğunu ifade eden Ekici, şöyle dedi:

"Bu öğrencilerin tekli eğitime geçmesi için çok büyük gayret gösteriyoruz. Bu yıl 17 okulumuzun inşaatını başlatmak için de var gücümüzle gayret gösteriyoruz. 12'sinin inşaatı devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikili eğitimde öğrenci kalmasın istiyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Okullarımızın bakımları tamamlanmış bir şekilde eğitim öğretime başladık. Şırnak'ı daha ileriye götürebilmek, akademik başarıyı artırabilmek için bütün öğretmenleri, öğrencileri ve velileri gayret göstermeye davet ediyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun."

Programa, Belediye Başkan Vekili Cihat Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici de katıldı.

Siirt

Siirt'te 80. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler sizler ülkemizin geleceği, milletimizin umudu, yarının bilim insanı, sanatçısı, mühendisi, öğretmeni ve yöneticisi olacaksınız. İyi bir eğitim almanız sadece bireysel başarınız için değil aynı zamanda ülkemizin kalkınması, milletimizin huzur ve refahı için de son derece önemlidir. Bu anlamda Siirt olarak güçlü bir eğitim altyapısına sahibiz. İl genelinde 86 bin 37 öğrenci, 4 bin 370 öğretmen, 567 okul ve 4 bin 290 dersliğimiz ile yeni eğitim ve öğretim yılına başladık."

İlk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflara alındı.

Kızılkaya daha sonra sınıflara gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okul idarecileri ve veliler de katıldı.

Elazığ

Elazığ'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla kent genelinde 493 okulda 110 bin öğrenci ve 9 bin 200 öğretmen için ilk ders zili çaldı.

Çatalçeşme İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Vali Numan Hatipoğlu, öğrencilere başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulunarak, "yeşil vatan" temasıyla toprakla buluşturulması için öğrencilere fidan dağıtımı yaptı.