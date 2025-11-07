Haberler

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ara Tatil Tarihleri Belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, 10-14 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatilin yapılacağını duyurdu. Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü'nü anmak için fidan dikim etkinliklerine katılacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 10-14 Kasım tarihlerinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

Birinci dönem ara tatili, 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 14 Kasım Cuma günü sona erecek.

Öğretmenler, ara tatil seminerlerini 10-14 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi şekilde tamamlayabilecek.

Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirildi.

Bu kapsamda, tüm eğitim kademelerinde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştirecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sona erecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
