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2024 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

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ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

ÖĞRENCİ Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilecek; ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: TOPLAM KONTENJANIN YÜZDE 98,8'İ DOLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özvar, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı. Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor. Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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