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2024 YKS Tercih İşlemleri Bugün Sona Eriyor

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitelere yapılacak yerleştirme için adayların tercih işlemleri bugün sona eriyor. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek.

(ANKARA) - 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitelere yapılacak yerleştirme için adayların tercih işlemleri bugün sona eriyor. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, üniversitelere YKS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme yapılacak.

YKS'ye katılan adaylar okumak istedikleri yükseköğretim programlarına ilişkin tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Adaylar tercih işlemlerini Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndaki kurallara göre ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilecek. Başvuru merkezlerinde tercih işlemleri yapılamayacak. Ayrıca ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Başarı sıralaması uygulaması hangi bölümleri kapsayacak?

YKS tercihi yaparken adaylar en fazla 24 bölüm tercihinde bulunabilecek. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik ve hukuk gibi programlar için uygulanan başarı sıralaması koşulu devam ediyor. Adayların tercihlerini yaparken, bu konuda kılavuzdaki kuralları dikkatli okumaları gerekiyor.

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde Eşit Ağırlık en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde ise sayısal alanda  en düşük 80 bininci sıralamada olmak gerekecek.

Kayıt işlemleri ne zaman?

ÖSYM tercih başvurularının tamamlanmasının ardından üniversiteler yerleştirme işlemlerini tamamlayacak ve sonuçları açıklayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Kayıt işlemleri sona erdikten sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek ve ek yerleştirme işlemleri başlayacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak

Kaynak: ANKA / Güncel

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