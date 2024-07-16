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2024-YKS Sonuçları Açıklandı

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ÖSYM, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenen YKS sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler.

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla ÖSYM'de basın toplantısı düzenledi. Ersoy, YKS değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerini bildirdi.

ÖSYM, 2024-YKS kapsamında 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarını gerçekleştirmişti. YKS'ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştu.

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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