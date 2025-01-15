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2024 Yılına Damga Vuran Fotoğraflar Oylaması Başladı

2024 Yılına Damga Vuran Fotoğraflar Oylaması Başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olaylara dair fotoğraflarını inceledi ve farklı kategorilerdeki eserleri değerlendirerek tercihlerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hasar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Hasar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Osmancan Gürdoğan'ın çektiği "Madenciler" fotoğrafından yana kullanan Hasar, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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