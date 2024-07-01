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2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Samsun'da yapılan 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları açılışı, 'Elif, Be, Te, Se, Cim Başlıyor Kur'an Sevincim' sloganıyla gerçekleşti. Açılışta öğrencilerin sunumları ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları açılışı "Elif, Be, Te, Se, Cim Başlıyor Kur'an Sevincim" sloganı ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Samsun'da yapıldı.

1 Temmuz itibari ile tüm Türkiye'de başlayan Yaz Kur'an Kursları'nın açılışı, "Elif, Be, Te, Se, Cim Başlıyor Kur'an Sevincim" sloganı ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde yapıldı. Açılışta Samsun'da bulunan çok sayıda kurs öğrencisine aileleri de eşlik etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da programa katıldı. Kur'an Kursu öğrencileri açılış programında koro ile ilahiden vantrolog gösterilerine kadar birçok sunumda bulundu. Açılışa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun İl Müftüsü Feyzullah Çakır, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun AK Parti Milletvekili Ersan Aksu da katıldı. Program sonunda Samsun Valisi Orhan Tavlı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a hediye takdim etti.

Açılış toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Erbaş Samsun Samsun Kültür Eğitim Güncel Haberler

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