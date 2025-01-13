Üye Girişi
Haberler
Sağlık Bakanı: Merdiven altı uygulamaları engellemek amacıyla tüm hekimlere estetik yetkisi verildi

Tüm hekimlere yeni yetki verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu

2024 Yılı Türkiye'de Sıcaklık ve Yağışlar Rekor Kırdı

2024 Yılı Türkiye'de Sıcaklık ve Yağışlar Rekor Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılının son 53 yılın en sıcak yılı olduğunu açıkladı. Türkiye genelinde ortalama sıcaklık 15,6 derece olarak kaydedilirken, yağışlar normaline göre yüzde 6,3 oranında azaldı. En fazla yağış Rize'de, en az yağış ise Edirne'de ölçüldü.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 2024 Yılı Sıcaklık Değerlendirme raporuna göre, 2024 yılı son 53 yılın "en sıcak" yılı olarak tarihe geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sıcaklık ve yağış raporlarını yayımladı. 2024 yılı 15,6 derecelik ortalama sıcaklık ile son 53 yılın "en sıcak yılı" olarak kayıtlara geçti.

"En fazla yağış alan il Rize, en az yağış alan il Edirne oldu"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 220 istasyondan alınan sıcaklık verilerini uzun yıllar ortalama verileri ile karşılaştırılarak tamamladığı 2024 Yılı Sıcaklık Değerlendirme raporuna göre, 2024 yılında Türkiye genelinde yağışlar normaline göre yüzde 6,3 oranında azaldı. 2024 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yağışlarda azalma görüldü. En fazla yağış alan il Rize, en az yağış alan il ise Edirne oldu.

Verilere göre Türkiye'nin 2024 yılı ortalama sıcaklığı, 15,6 derece olarak gerçekleşti. Bu değer, 1991–2020 normalinin ortalaması olan 13,9 derecenin, 1,7 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Türkiye ortalama sıcaklığı, 1971-2024 periyoduna bakıldığında, 15,6 derece ile en sıcak yıl olarak tarihe geçti. Bu değer, bir önceki rekor olan 2010 yılına ait 15,5 derece değerini 0,1 derece üzerinde gerçekleşti. 2007 yılından günümüze kadar bakıldığında ise Türkiye'de 2011 yılı hariç, normalin üzerinde ortalama sıcaklık değerleri gerçekleşiyor. 2024 yılında ortalama sıcaklıklar 1 gün normallerin altında olmak üzere 328 günü normaller civarında, 37 günü ise normallerin üstünde gerçekleşti.

"2024 yılının ocak, nisan, haziran ve temmuz aylarında ortalama sıcaklık rekorları kırıldı"

2024 yılının ocak, nisan, haziran ve temmuz aylarında ortalama sıcaklık rekorları kırıldı. Mevsimsel olarak bakıldığında ise kış ve yaz mevsimleri yine rekor ile tamamlandı. 2024 yılının geneline bakıldığında ise 10 ayda ortalama sıcaklık değerleri normalin üzerinde iken sadece mayıs ve kasım aylarında ortalama sıcaklık değerleri normalin altında gözlemlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Türkiye Alansal Yıllık Yağış Değerlendirme Raporu'na göre de 2024 yılında Türkiye genelinde yağışlarda normaline göre yüzde 6,3 oranında azalma gerçekleşti. Bölgesel olarak bakıldığında Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri hariç diğer bölgelerde yağışlarda normaline göre azalma gerçekleşti.

"2024 yılı yağışlarında en fazla azalma Ege Bölgesi'nde görüldü"

2024 yılı yağışlarında en fazla azalma yüzde 22,4 ile Ege Bölgesi'nde görülürken Doğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 7,5 oranında artış ölçüldü. Karadeniz Bölgesi'nde ise yağışlar, normali civarında gerçekleşti.

2024 yılında üç büyük il Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağışlarda normaline göre azaldı. 2024 yılında en fazla yağış alan il, 1869,9 mm ile Rize olurken, bu miktar normalinin yaklaşık yüzde 17 üzerinde oldu. Uzun dönem ortalamalarına göre yağış miktarında en fazla azalma ise yüzde 35 ile Edirne'de gerçekleşti.

"2024 yılında Türkiye geneli yıllık toplam yağış miktarı normalinin yüzde 6 altında ölçüldü"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1991-2024 yılları arasındaki verilere bakarak yaptığı değerlendirmede ise Türkiye geneli yıllık toplam en yüksek yağışın 728,3 mm ile 2009 yılında, en az yağışın ise 451,6 mm ile 2008 yılında gerçekleştiği görüldü. 2024 yılında gerçekleşen Türkiye geneli yıllık toplam yağış miktarı ise 537,2 mm olarak ölçüldü. Yine 33 yıllık periyodda; normaline göre yıllık yağış ortalamasında en fazla artma yüzde 27 ile 2009 yılında, en fazla azalma ise yüzde 21 ile 2008 yılında gerçekleşti. 2024 yılında ise Türkiye geneli yıllık toplam yağış miktarı normalinin yüzde 6 altında ölçüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Koridorda burun buruna geldiler! Biri arkasına bakmadan gitti
img

Ailesi bavullarını toplayıp gitti
img

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor

Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Özel'den 'Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti' iddiası! Adı geçen bir isim var

İşte Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan

Son Dakika Haberleri

Bihter filmi ne zaman, nerede,hangi konakta çekildi? Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 13-14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Alex de Souza kovuldu mu (Antalyaspor)? Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Fenerbahçe muhtemel 11'ler kim? Finale girmeyen büte girebilir mi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 13-14 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ANKARA HAVA DURUMU | 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harcama limiti ne kadar, kaç milyon euro 2025? ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Ocak Altındağ, Şereflihisar, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.