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2024 Yılı İçin Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Başvuruları Başladı

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2024 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2024 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Buna göre başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Buna göre başvurular 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Atamalar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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