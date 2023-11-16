2024 YILI İÇİN 150 BİN SAMURAY ARISI ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

SAMSUN'da bulunan Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Biyolojik Mücadele Laboratuarında kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için 'Samuray Arısı' üretiliyor. Samuray arılarında 2024 yılı için 150 bin adet üretim hedefleniyor.

Türkiye'de ilk kez 2017 yılında görülen ve bu yıl Karadeniz Bölgesi ile Marmara Bölgesi'nde yoğun olarak ortaya Kahverengi Kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, zararlı böcek konusunda çiftçilerle bir araya gelerek uyarılarda bulunurken; Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Biyolojik Mücadele Laboratuarında ise zararlı ile mücadelede kullanılan ve samuray arısı olarak bilinen 'Trissolcus japonicus'un da üretimi devam ediyor. Enstitüde arı üretimi 2024 yılı için 150 bin olarak hedefleniyor. Geçen haziran ve temmuz aylarında 3 defada toplam 20 bin samuray arısının doğaya salımının gerçekleştirildiğini söyleyen Enstitü Müdür Vekili Dr. Betül Bayraklı, "Salım bölgelerimiz genişletip, salım sayılarımızı da arttırarak, zararlı ile mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

'20 BİN SALIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Enstitü olarak zararlının ülkeye girişinden itibaren popülasyon takibi ve mücadele yöntemlerini araştırdıklarını söyleyen Dr. Betül Bayraklı, "Enstitümüz koordinatör enstitü olarak zararlının Türkiye'ye girişinden itibaren hem popülasyon takibini yapmakta hem de mücadele yöntemlerini araştırmaktadır. Enstitü olarak biz özellikle biyolojik mücadele konusundaki çalışmalara ağırlık vermiş durumdayız. 2022 yılında ise yumurta parazitoiti olan Ttrissolcus japonicus arısını biyolojik mücadelede kullanmak amacıyla İtalya'dan enstitümüze getirdik ve bunu üretim çalışmalarına başladık. İlk olarak 2023 yılında haziran ve temmuz aylarında 3 defa olmak üzere kokarcanın yoğun olduğu ve yaşadığı bölgelerde yaklaşık 20 bin civarında arının salımını gerçekleştirmiş durumdayız. Şuanda laboratuarımızda 2024 yılı için yapacağımız salım çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'150 BİN ARI SALIMI PLANLIYORUZ'

Kahverengi kokarcaların tuzaklarla toplanarak samuray arısının üretiminde kullanıldığını söyleyen Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kılıç, "Toplanan böcekler laboratuara getirilerek, iklim odalarında yetiştirilmesi sağlanıyor. Şuan her iklim odasında 36 kafes bulunmakta ve her kafeste 75 dişi 75 erkek toplamda 150 Halyomorpha halys (kahverengi kokarca) ergini bulunmaktadır. Burada aralık ayından ağustos ayına kadar yumurta alımı gerçekleştiriyoruz. Alınan yumurtalar üretimin yapılacağı sezona kadar eksi 80 derecede saklanıyor. Daha sonra mayıs ayındaki toplu üretim için kullanılıyor. Toplu üretilen arılar, haziran ve temmuz ayında doğaya salımı gerçekleşmektedir. 2024 yılı için hedefimiz, yaklaşık 150 bin paraziteoitin alanlara salınmasıdır. Biyolojik mücadeleyi seçmemizin en büyük nedeni gerek bakanlığımızın gerekse Paris Anlaşması ve Yeşil Mutabakat gibi benimsediğimiz ve imzaladığımız anlaşmalar gereği tarımda kimyasal kullanımının azaltılmasına yöneliktir" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİMİ YAPILAN ARILAR 1, 1.5 MM BOYUNDA'

Kahverengi kokarca ile kimyasal mücadele, mekanik mücadele, biyoteknik mücadele ve biyolojk mücadeleyi içeren entegre bir mücadele sistemi oluşturulduğunu söyleyen Kılıç, "Bu mücadele yönteminin oturmasının ardından gerek vatandaşlarımıza, gerek çiftçilerimize bu mücadele yöntemini anlatarak onların da bu yolu benimsemesini sağlayacağız. Bu sayede de kısa sürede başarıyı sağlayacağımıza inanıyoruz. Üretilen parazitoit arılar, tüplerle gerekli lokasyonlara taşınarak salımları gerçekleştirilecektir. Hedefimiz tüm Karadeniz Bölgesini kapsamaktadır.Marmara Bölgesinde de birkaç ili kapsayacak şekilde salımları gerçekleştireceğiz. Doğaya saldığımız parazitoitler, 1, 1.5 mm civarındadır. Herhangi bir hayvana, insana, bal üretimine veya tarımsal ürüne etkisi rapor edilmemiştir" dedi. (DHA)