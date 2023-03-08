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2024 Yaklaştıkça İç Politikaya Yönelik Mesajlar da Artıyor

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Başkan Biden geçen hafta olduğu gibi bu haftaya da iç politikaya yönelik mesajlar vererek başlarken, eski Başkan Trump isminin geçtiği soruşturmalarda kendisine suçlamalar yöneltilse bile başkan adaylığı yarışını bırakmayacağını belirtti.

Başkan Biden geçen hafta olduğu gibi bu haftaya da iç politikaya yönelik mesajlar vererek başlarken, eski Başkan Trump isminin geçtiği soruşturmalarda kendisine suçlamalar yöneltilse bile başkan adaylığı yarışını bırakmayacağını belirtti. Ayrıntıları Serhan Akif Akyıldız aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Donald Trump Akif Güncel Haberler

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