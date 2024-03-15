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2024-TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları 17 Mart'ta yapılacak

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ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2024-TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavlarda toplamda 7 bin 190 görevli yer alacak ve sonuçlar 17 Nisan'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2024- Sts Tıp Doktorluğu) 1. dönem sınavları 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, 2024-TUS sınavının 14 ilde, 2024- Sts Tıp Doktorluğu sınavının ise yalnız Ankara'da iki sınav şeklinde yapılacağını bildirdi.

TUS'un Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 26 bin 868 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne 27 bin 633 adayı katılacağını belirten Ersoy, iki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu sınavına ise toplam bin 586 adayın katılacağını kaydetti.

Sınavlarda emniyet dahil toplam 7 bin 190 görevlinin yer alacağını aktaran Ersoy'un verdiği bilgiye göre, Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak, saat 12.30'da sona erecek, sınav için 980 salon, 61 bina kullanılacak.

Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 17.00'de sona erecek. Sınav için bin 8 salon, 61 bina kullanılacak. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu'nun birinci aşaması saat 10.15'de başlayacak, saat 12.30'da sona erecek. Sınavın ikinci aşaması ise saat 14.45'te başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. İki aşamada toplam 5 bina, 94 salon kullanılacak.

2024-TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavının sonuçları, 17 Nisan'da açıklanacak.

Öte yandan, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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