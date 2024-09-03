2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Başvuru Süresi Uzatıldı

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 15 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim'de yapılacak 2024-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 15 Eylül'e kadar uzatıldı. Adaylar, bireysel olarak ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden sınava başvurabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzunda yer alacak. Sınava başvuracak adaylara, kılavuzu dikkatle incelemeleri uyarısında bulunuldu.