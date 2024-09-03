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2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Başvuru Süresi Uzatıldı

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ÖSYM, 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın başvuru süresini 15 Eylül'e kadar uzattığını duyurdu. Başvurular ve ücret ödemeleri de aynı tarihe kadar yapılabilecek.

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 15 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim'de yapılacak 2024-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 15 Eylül'e kadar uzatıldı. Adaylar, bireysel olarak ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden sınava başvurabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzunda yer alacak. Sınava başvuracak adaylara, kılavuzu dikkatle incelemeleri uyarısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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