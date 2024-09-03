2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Başvuru Süresi Uzatıldı
ÖSYM, 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın başvuru süresini 15 Eylül'e kadar uzattığını duyurdu. Başvurular ve ücret ödemeleri de aynı tarihe kadar yapılabilecek.
(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 15 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim'de yapılacak 2024-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 15 Eylül'e kadar uzatıldı. Adaylar, bireysel olarak ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden sınava başvurabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzunda yer alacak. Sınava başvuracak adaylara, kılavuzu dikkatle incelemeleri uyarısında bulunuldu.