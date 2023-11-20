2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Tanıtım Toplantısı düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1923'te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü olması dolayısıyla 2024'ün Türkiye ve Macaristan'da karşılıklı kültür yılı olarak kutlanacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1923'te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü olması dolayısıyla 2024'ün Türkiye ve Macaristan'da karşılıklı kültür yılı olarak kutlanacağını açıkladı.

Bakan Ersoy, bakanlıkta düzenlenen "2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı Tanıtım Toplantısı"nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça yoğun ve dostane bir şekilde ilerlediğini, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla da siyasi ve diplomatik ilişkilerin aynı dostane havayla devam ettiğini belirtti.

Ersoy, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere kültürel alanda ivme kazandırmak amacıyla Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile 2021'de düzenlenen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı'nda imzalanan niyet bildirgesiyle 2024'ün iki ülke arasında "Türk-Macar Kültür Yılı: Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği" temasıyla karşılıklı kültür yılı olarak kutlanmasına karar verdiklerini bildirdi.

Kültür yılı sayesinde, ikili ilişkilerde dinamizm, kültürler arası paylaşım ve iletişimin artacağına inandığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Türk kültürünün zenginliğini uluslararası arenada en üst düzeyde ortaya koymak, tanıtmak ve bunu turizmdeki adımlarla en güçlü şekilde entegre ederek ülkelerimiz arasındaki turizm hareketliliğini de çeşitlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır.

???????Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı'na ilişkin görsel tasarım hazırlık süreci, iki ülke tarafından ortaklaşa yürütüldü. 2023 Eylül ayında Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nda, iki ülkenin profesyonel tasarımcılarınca tasarlanan logolar arasından, Macar grafik sanatçısı Tamas Kosa tarafından tasarlanan logo 'Kültür Yılı Logosu' olarak seçilmiştir."

Macaristan'da görkemli bir açılış programı düzenlenecek

Bakan Ersoy, dostluk anlaşmasının imzalandığı tarih olan 18 Aralık 2023'te Budapeşte'de MÜPA Macaristan Sanatlar Sarayı'nda görkemli bir açılış programı düzenleneceğini ifade etti.

Programda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Macaristan Ulusal Flarmoni Orkestrası'nın, Türk ve Macar kültürünün en beğenilen eserlerini, danslarını, geleneksel enstrümanlar ve solistler eşliğinde büyük bir sahne gösterisi halinde sunacağını aktaran Ersoy, aynı zamanda Türk ve Macar melodilerinden ortak oluşturulan 2 yeni eserin de dünya prömiyerinin yapılacağını kaydetti.

Ersoy, Türkiye'nin de kültür yılının Aralık 2024'te gerçekleştirilecek kapanış programına ev sahipliği yapacağını söyledi.

Yıl boyunca Türkiye'nin kültür, sanat ve turizm değerlerinin Macaristan'da gereğince tanıtılması amacıyla titiz bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"İki ülke olarak '100. Yılda 100 Etkinlik' gerçekleştirme hedefiyle yola çıktığımız bu süreçte, Macaristan'ın 8 şehrinde, 30'dan fazla mekanda, 800'ü aşkın kültür sanat insanımızın, kültür ve sanat değerlerimizi prestijli etkinliklerle, en etkili ve çarpıcı şekilde tanıtmasını amaçlıyoruz.

Bu kapsamda yıl boyunca, klasik Türk müziği ile geleneksel kültürümüzü yansıtan geniş repertuvarlı konser ve sahne performansları, Türk opera repertuarının seçkin bir örneği olan IV. Murat Operası, geleneksel el sanatları sergileri ve atölye çalışmaları, çağdaş sanat sergileri, Türk yazarların imza etkinlikleri ve söyleşi günleri, iki ülkenin dil, tarih, kültürel miras ve edebiyat alanlarındaki ilişkilerini ele alan bilimsel yayın ve makalelerin paylaşıldığı çalıştay, sempozyum ve panel etkinlikleri, Türkoloji çalışmaları, edebi eser çeviri atölyeleri, çocuk ve gençlere yönelik edebiyat etkinlikleri ve Türk filmi gösterimleri ile sinema festivaline katılım gibi etkinlikler gerçekleştirilmesini planlamaktayız."???????

"Sanat etkinliklerimizi Macar sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz"

Macaristan'da düzenlenen uluslararası festivallerin programlarında Türkiye'den etkinliklerin de yer alacağını ifade eden Ersoy, bu etkinlikleri Budapeşte, Debrecen, Zigetvar, Eger, Estergon gibi bilinen ve Osmanlı mirasına ev sahipliği yapan şehirlerde düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Ersoy, Macaristan'da ayrıca sanat etkinlikleri de düzenleyeceklerini belirterek, "Budapeşte Opera Binası, Erkel Tiyatrosu, Müpa Sanatlar Sarayı, Liszt Müzik Akademisi, Urania Film Merkezi, Elte Üniversitesi, Pesti Vigado Sanat Akademisi, Ulusal Müze, Szechenyi Kütüphanesi gibi klasik ve büyük mekanların yanı sıra Ulusal Dans Tiyatrosu, Macar Müzik Evi, Macar Kültür Evi gibi modern ve artistik mekanlarda, farklı nicelik ve nitelikteki sanat etkinliklerimizi Macar sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kültür ve sanat değerlerinin kucaklayıcı dokusuyla Macaristan'la dostluk köprülerini sarsılmaz kılacaklarına inandığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kültür yılı sonunda, ülkemizin kültür ve sanat alanındaki panoramasının Macaristan'daki yansıması, etkinliklerimizin derinliği ve çeşitliliği ile dünya çapında kültürel bir iz bırakarak, anlayışımızı derinleştirecek, kültürel zenginliklerimizi paylaşacak daha güçlü bir dünya inşa etme yolunda büyük bir adım atmış olacağız."???????

"Var olan olumlu hislerin derinleştirilmesi sağlanacak"

Toplantıya katılan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de bu proje üzerinde yıllardır çalıştıklarını söyledi.

Matis, projeyle Türkiye'de Macaristan ile ilgili 100 farklı kültür faaliyetini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Böylece Türk ve Macar halkları arasında var olan olumlu hislerin kuvvetlendirilmesi ve daha da derinleştirilmesi sağlanacak." dedi.

Macar kültürünün Türkiye'de kuvvetli bir şekilde bulunduğunu hatta bu hafta Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nda bir konser verileceğini bildiren Matis, 2024'te ise oldukça sık şekilde Macar kültür faaliyetlerini Türkiye'de sanatseverlerle buluşturacaklarını kaydetti.