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2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı
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ÖSYM, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Ösym ), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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