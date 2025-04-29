2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Ösym ), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel