2024 Temmuz Ayı İşçi ve Sendika İstatistikleri Yayımlandı

(ANKARA) - Sendikalar ve Toplu iş sözleşmeleri gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2024 Temmuz ayı istatistikleri hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, işkollarındaki işçi sayıları ve sendikalı üyelerin yer aldığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda çeşitli iş kollarındaki çalışan sayısı ve Temmuz ayı içindeki sendikalı üyelerin bulunduğu bilgiler paylaşıldı.