2024'te Türkiye'de Muhtemel Eğitim Süresi Düşüş Gösterdi

(ANKARA) - TÜİK verilerine göre, 2022 yılında 18,2 yıl olan muhtemel eğitim süresi, 2023 yılında 17,9'a, 2024'te de 17,2'ye geriledi. Muhtemel eğitim süresi, erkeklerde 16,7 yıl olurken, kadınlarda 17,6 yıl oldu. Muhtemel eğitim süresi, erkeklerde 16,7 yıl, kadınlarda ise 17,6 yıl oldu. İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19,0 yıl ile Karabük ve İstanbul'da gerçekleşti.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin 'Muhtemel Eğitim Süresi' (MES) araştırmasını yayımladı. MES, en genel tanımıyla "ilgili eğitim kademesine giriş yaşında olan bir kişinin, belirtilen eğitim kademesinde geçirmesi muhtemel örgün eğitim süresini" ifade ediyor.

2022'de 18,2 yıl...

Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024 yılında 17,2 yıl oldu. 2022 yılında 18,2 yıl olan muhtemel eğitim süresi, 2023 yılında 17,9'a, 2024'te de 17,2'ye geriledi.

İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre, geçen yıl 12,3 olarak gerçekleşmişti.

MES'te düşüş erkeklerde kadınlara göre daha hızlı seyretti

İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre bir önceki yıla göre toplamda yüzde 3,4'lük düşüş gösterdi. 2021 yılından itibaren görülen bu düşüş erkeklerde kadınlara oranla daha hızlı seyretti. Muhtemel eğitim süresi, erkeklerde 16,7 yıl olurken, kadınlarda 17,6 yıl oldu.

MES en yüksek değerine Karabük ve İstanbul'da ulaştı

2024 yılında, il düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19,0 yıl ile Karabük ve İstanbul'da gerçekleşti. Karabük ve İstanbul'u, 18,9 yıl ile Bayburt, 18,6 yıl ile Ankara, 18,5 yıl ile Rize, Tunceli ve Erzincan izledi. Aynı süreçte muhtemel eğitim süresi en düşük olan il 14,4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak olurken, bu illeri sırasıyla 14,7 yıl ile Ağrı, 14,6 yıl ile Muş ve 15,2 yıl ile Mardin izledi.

Türkiye genelinde MES, 2024 yılında kadınlar için 17,6 yıl, erkekler için ise 16,7 yıl oldu. Kadınlarda en yüksek MES değeri Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta gerçekleşti. Erkeklerde Bayburt'u Karabük, İstanbul, Ankara ve Erzincan izlerken; kadınlarda sıralama Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize olarak gerçekleşti.

Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il olan Ağrı'yı, sırasıyla Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Mardin takip ederken; MES'in en düşük olduğu iller kadınlarda; Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı ve Mardin oldu.

Cinsiyet eşitliği endeksi 2024 yılında da kadınlar lehine arttı

MES kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi, kadın MES değerinin erkek MES değerine oranı ile hesaplanıyor. ISCED 1-8 kademesinde (ilkokul-yükseköğretim) MES kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi 2024 yılında 1,05 oldu. 2018 yılında 0,97 olan endeks, 2024 yılında 0,08 puanlık artış göstererek kadınlar lehine değişim göstermeye devam etti.

Endeksin en yüksek olduğu beş il sırasıyla 1,14 ile Iğdır, 1,12 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09 ile Çankırı oldu. Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu iller ise sırasıyla 0,96 ile Şanlıurfa, 0,97 ile Bitlis ve Siirt, 0,99 ile Erzurum ve Muş oldu.