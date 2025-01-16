Üye Girişi
Haberler
Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak

Dünya 15 ay sonra rahat nefes aldı! 3 aşamalı plan devrede
Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

Veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

2024'te Türkiye'de Meteorolojik Rekorlar Açıklandı

2024'te Türkiye'de Meteorolojik Rekorlar Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılındaki hava durumu verilerini açıkladı. En yüksek sıcaklık 20 Haziran'da Şanlıurfa'da 47,8 derece, en düşük sıcaklık ise 29 Şubat'ta Ardahan'da -34,3 derece olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılında Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekor verilerini açıkladı. Buna göre; en yüksek sıcaklık 20 Haziran'da 47,8 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en düşük sıcaklık ise Ardahan'ın Göle ilçesinde 29 Şubat'ta -34,3 derece ile ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilerle 2024 yılında Türkiye'de ölçülen rekor hava değerlerini açıkladı.

MGM'nin raporuna göre, yılın en sıcak günü 20 Haziran'da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 47,8 derece ile yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri ise 12 Haziran'da 44,6 derece ile Aydın'da ölçüldü. En soğuk gün ise Ardahan'ın Göle ilçesinde 29 Şubat'ta -34,3 derece olarak kayıtlara geçti. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise -31,3 derece ile Ardahan'da kaydedildi.

Günlük en yüksek yağış ise 13 Şubat'ta Antalya'nın Kepez ilçesinde metrekareye 297,7 kilogramla gerçekleşti. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise yine 13 Şubat'ta metrekareye 233,9 kilogramla Antalya'da kaydedildi.

En yüksek kar kalınlığı Van'ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi'nde 6 Mart'ta 247 santimetre ile ölçüldü. İl merkezleri içinde ise en yüksek kar yüksekliği 30 Ocak'ta 132 santimetre ile Bitlis'te kaydedildi.

Rüzgarın en hızlı estiği gün Trabzon'da Çarşıbaşı Yoroz'da saatte 153,4 kilometre hızla 28 Aralık oldu. İl merkezlerinde en yüksek rüzgar ölçümü ise 24 Kasım'da Konya'da 88,9 kilometre saat hız olarak kayıtlara geçti.

2024 yılında deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu'nda 32,9 derece olarak kayıtlara geçti. En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 22 Ocak'ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu'nda 7 derece ile ölçüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
img

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
img

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi küle çeviren yangında insan kalıntıları aranıyor

Felaketin fotoğrafı! Özel kıyafetlerle insan kalıntısı aranıyor
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı
TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek
Araçlar Riva'ya gitti bile: TFF'de TOGG dönemi

29 yıllık sponsorluk bitti! TFF'de TOGG dönemi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.