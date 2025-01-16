2024'te Türkiye'de Meteorolojik Rekorlar Açıklandı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılında Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekor verilerini açıkladı. Buna göre; en yüksek sıcaklık 20 Haziran'da 47,8 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en düşük sıcaklık ise Ardahan'ın Göle ilçesinde 29 Şubat'ta -34,3 derece ile ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilerle 2024 yılında Türkiye'de ölçülen rekor hava değerlerini açıkladı.

MGM'nin raporuna göre, yılın en sıcak günü 20 Haziran'da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 47,8 derece ile yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri ise 12 Haziran'da 44,6 derece ile Aydın'da ölçüldü. En soğuk gün ise Ardahan'ın Göle ilçesinde 29 Şubat'ta -34,3 derece olarak kayıtlara geçti. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise -31,3 derece ile Ardahan'da kaydedildi.

Günlük en yüksek yağış ise 13 Şubat'ta Antalya'nın Kepez ilçesinde metrekareye 297,7 kilogramla gerçekleşti. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise yine 13 Şubat'ta metrekareye 233,9 kilogramla Antalya'da kaydedildi.

En yüksek kar kalınlığı Van'ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi'nde 6 Mart'ta 247 santimetre ile ölçüldü. İl merkezleri içinde ise en yüksek kar yüksekliği 30 Ocak'ta 132 santimetre ile Bitlis'te kaydedildi.

Rüzgarın en hızlı estiği gün Trabzon'da Çarşıbaşı Yoroz'da saatte 153,4 kilometre hızla 28 Aralık oldu. İl merkezlerinde en yüksek rüzgar ölçümü ise 24 Kasım'da Konya'da 88,9 kilometre saat hız olarak kayıtlara geçti.

2024 yılında deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu'nda 32,9 derece olarak kayıtlara geçti. En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 22 Ocak'ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu'nda 7 derece ile ölçüldü.