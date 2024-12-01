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2024'te Trafik Denetimleri Artarak Devam Ediyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında hız ihlali denetimlerinde 5 milyon 48 bin 464, Elektronik Denetleme Sistemleri'nden (EDS) ise 7 milyon 429 bin 972 işlem yapıldığını açıkladı. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yoğun bir denetim süreci yürütülüyor.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında hız ihlali denetimlerinde 5 milyon 48 bin 464 adet ve Elektronik Denetleme Sistemleri'nden (EDS) ise 7 milyon 429 bin 972 adet işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 2024 yılında hız ihlali denetimleri ile emniyet ve jandarma ekiplerince 21-28 Kasım tarihleri gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"'Hız İhlali Denetimleri' ile ilgili olarak 2024 yılında toplam 5 milyon 48 bin 464 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam 7 milyon 429 bin 972 adet işlem yapıldı. Düzenli ve etkili denetimler, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Trafik denetimleri, hem bireylerin hem de toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor. Soğuk hava şartları ile karlı ve buzlu yollarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 'Kış Lastiği Kullanımı' gerekli ve önemli. Unutmayalım!"

"Trafik ekipleri bir haftada 451 bin 675 sürücüye ceza kesti"

Türkiye genelindeki denetimlerde, 21-28 Kasım'da 2 milyon 579 bin 204 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 245 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 928, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 751, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 618 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 46 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 451 bin 675 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

2024'te Trafik Denetimleri Artarak Devam Ediyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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