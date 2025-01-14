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2024'te Sivil Kayıplar Rekor Seviyeye Ulaştı

2024'te Sivil Kayıplar Rekor Seviyeye Ulaştı
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Gazze, Lübnan ve Ukrayna'daki çatışmalardan kaynaklanan sivil ölümler 2024 yılında son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 61 bin 353 sivilin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi, bu da bir önceki yıla göre %67'lik bir artış anlamına geliyor.

(ANKARA) - Gazze ve Lübnan'ın yoğun şekilde bombalanması ve Ukrayna'da devam eden savaşı yansıtan yıllık bir çalışma, bombalama veya diğer patlayıcılardan kaynaklanan sivil kayıpların son on yılda küresel olarak en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Araştırmaya göre 2024 yılında 61 bin 353 sivil öldürüldü veya yaralandı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında artış gösterdi.

İngiltere merkezli bir izleme grubu olan Action on Armed Violence (Silahlı Şiddete Karşı Eylem) (AOAV), 2024 yılı boyunca bombalama veya diğer patlayıcılardan kaynaklanan sivil kayıpların incelendiği bir araştırma yayınladı. AOAV İcra Direktörü Iain Overton, "2024 yılı, özellikle Gazze, Ukrayna ve Lübnan'da patlayıcı şiddetine maruz kalan siviller için felaket bir yıl oldu. Uluslararası toplum neden olunan zararın boyutlarını görmezden gelemez" dedi.

AOAV, ayrıca sayımların, yalnızca İngilizce olan raporlardaki sayımlara dayandırıldığı için, ölen ve yaralanan sivillerin gerçek sayılarına dair verilerin eksik olabileceğini de ifade etti.

Toplam 61 bin 353 sivil, geçen yıl öldürüldü veya yaralandı

AOAV, 2024 yılı boyunca 61 bin 353 sivilin öldürüldüğünü veya yaralandığını, bunun geçen yıla göre yüzde 67'lik bir artış olduğunu ve 2010 yılında araştırmaya başladığından bu yana tespit ettikleri en yüksek rakam olduğunu bildirdi.

Buna göre, dünya genelinde öldüğü bildirilen sivillerin sayısı geçen yıl yüzde 51 artış göstererek, 25 bin 116'ya yükselirken, yaralandığı bildirilen sivillerin sayısı da yüzde 81 artışla 36 bin 237 olarak kaydedildi. Bu verilerin, 2024 yılı boyunca, İsrail'in Hamas, Lübnan'daki Hizbullah ve Orta Doğu'daki diğer İran destekli güçlere karşı yürüttüğü eş zamanlı büyük savaşların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline devam etmesiyle kayda geçtiği belirtildi.

Sivil ölümler ve yaralanmalardan en çok etkilenen yer Gazze oldu

Araştırmada, sivil ölümler ve yaralanmalardan en çok etkilenen yerin Gazze olduğu açıklandı. İngilizce medyada bildirilen tüm kayıpların yüzde 39'unun Gazze'de yaşandığı tespit edilirken; 14 bin 435 kişinin öldüğü ve 9 bin 314 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı boyunca 23 bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklaması, "İngilizce basında çıkan haberlerde gerçeğin altında bir sayım yapıldığına" dair yorumlar ve eleştirilere yol açtı.

İsrail, en çok sivil ölümlerine neden olan ülke oldu

Araştırmada, İsrail'in askeri operasyonları ve saldırılarında, yıl boyunca 33 bin 910 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilirken, bu rakam araştırmada yer alan toplam sivil ölümlerinin yüzde 55'ini oluşturdu. Araştırmaya göre, Ukrayna'daki Rus saldırılarında ise geçen yıl 11 bin 693 sivil zayiat verildi ve bu, yüzde 19'luk oranla en yüksek ikinci sivil ölüm ve yaralanma oranını oluşturdu.

Araştırmada Sudan ve Myanmar'daki çatışmalarda hayatını kaybeden sivil oranı ise yüzde 8 olarak tespit edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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