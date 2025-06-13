2024'te Nükleer Silah Harcamaları 100 Milyar Doları Aştı

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Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN) tarafından yayımlanan rapora göre, 2024'te nükleer silahlara sahip ülkelerin harcamaları 100 milyar doları geçti. ABD, nükleer silahlara yapılan harcamalarda en büyük paya sahip ülke oldu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN), 2024'te küresel silahlanma harcamalarının 100 milyar doları aştığını bildirdi.

ICAN tarafından yayımlanan "Gizli Maliyetler: 2024'te Nükleer Silah Harcamaları" başlıklı raporda, 2024'te nükleer silahlara sahip 9 ülkenin olduğu bildirildi.

Raporda, nükleer silahlara sahip ülkelerin Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, İngiltere ve ABD olduğu hatırlatıldı.

Ülkelerin, geçen yıl bu alanda 100 milyar dolardan fazla harcama yaptığı kaydedilen raporda, bunun bir önceki yıla göre yüzde 11'lik bir artışa denk geldiğine işaret edildi.

Özel sektörün, sadece 2024'te nükleer silah sözleşmelerinden en az 42,5 milyar dolar kazandığı da bildirildi.

Nükleer silaha en fazla parayı ABD harcadı

Raporda ABD'nin, 56,8 milyar dolar ile nükleer silahlara sahip ülkelerin toplamından daha fazla para harcadığı kaydedildi.

Çin'in, 12,5 milyar dolarla ikinci en büyük harcamayı yapan ülke olurken, İngiltere de 10,4 milyar dolarlık harcamayla onu takip eden ülke oldu.

Raporda, son 5 yılda nükleer silahlara yönelik küresel harcamaların 68 milyar dolardan 100 milyar dolara yükseldiğine işaret etti.

Ukrayna ve Gazze'de nükleer silahlara sahip devletlerin dahil olduğu iki büyük savaşın yaşandığına işaret edilen raporda, "Hindistan ile Pakistan ve Kore Yarımadası'nda nükleer gerginliklerin tırmanmasıyla birlikte nükleer silahların çatışmada kullanılma riski, Soğuk Savaş'tan bu yana ve muhtemelen her zamankinden daha yüksek olarak kabul ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda görüşlerine yer verilen raporun yazarlarından ICAN Politika ve Araştırma Koordinatörü Alicia Sanders-Zakre, nükleer silahlara izin verilmesinin demokrasiye bir hakaret olduğunu kaydetti.

Sanders-Zakre, "Demokratik olarak seçilmiş bu liderlerin, halklarının ülkelerinden nükleer silahları kaldırma ve bunların tamamen ortadan kaldırılması için çalışma çağrılarına kulak vermesinin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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