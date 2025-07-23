2024'te Lisans Mezunlarında İstihdam Oranı Yüzde 75

Türkiye'de lisans mezunlarında istihdam oranı 2024'te yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına yönelik "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" başlıklı haber bültenini yayımladı.

Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023'de yüzde 75,6 iken 2024'te yüzde 75 olarak kayda geçti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023'te yüzde 67,7 iken 2024'te yüzde 66,4 olarak hesaplandı.

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler sırasıyla tıp (yüzde 96,4), özel eğitim öğretmenliği (yüzde 95,1), elektrik öğretmenliği (yüzde 92,4), dil ve konuşma terapisi (yüzde 91,9) ile elektronik öğretmenliği (yüzde 91,9) oldu.

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması 2013'e göre, lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan sağlık ve refah (yüzde 86,7), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 82,9), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 78,7), eğitim (yüzde 77,6) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 74,6) olarak belirlendi.

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler, polis meslek eğitimi (yüzde 92,3), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 88,2), endüstriyel kalıpçılık (yüzde 87,4), metalurji (yüzde 85,2) ile doğal gaz ve tesisatı teknolojisi (yüzde 84,5) olarak sıralandı.

Ön lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu eğitim ve öğretim alanları, mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 76,9), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 71), hizmetler (yüzde 70,7), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 69,1) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 68,6) olarak kayıtlara geçti.

En kısa iş bulma süresi "dil ve konuşma terapisi" bölümünde

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi değişmeyerek 2024'te 14,4 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2023'te 15,9 ay iken 2024 yılında 16 ay olarak hesaplandı.

Lisans mezunlarının ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler, dil ve konuşma terapisi (2,2 ay), tıp (4,1 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,3 ay), eczacılık (5,1 ay) ve ebelik (7,6 ay) olarak belirlendi.

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı da sağlık ve refah (8,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,8 ay), eğitim (12,6 ay) ve hizmetler (13,7 ay) olarak saptandı.

Ön lisans mezunlarının ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu 5 bölüm, polis meslek eğitimi (2,9 ay), optisyenlik (9,4 ay), aşçılık (10,9 ay), eczane hizmetleri (11,8 ay) ile sivil havacılık kabin hizmetleri (11,8 ay) oldu.

Ön lisans mezunları için ilk iş bulma süresi en kısa ilk 5 eğitim ve öğretim alanı da hizmetler (13,7 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (14,5 ay), sağlık ve refah (15,5 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (16,2 ay) olarak kayıtlara geçti.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj

Lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ve uçak mühendisliği olduğu görüldü.

Ön lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölüm, polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı olarak belirlendi.

Lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı yüzde 56,1

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2023 yılında yüzde 55,6 iken bu oran 2024'te yüzde 56,1'e yükseldi. Ön lisans mezunlarında bu oran 2023 yılında yüzde 51,5 iken 2024'te yüzde 51 oldu.

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan, sağlık ve refah (yüzde 79,9), iş, yönetim ve hukuk (yüzde 79,4), eğitim (yüzde 63,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 63,7) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 56,8) olarak saptandı. En düşük uyum ise yüzde 20,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan da iş, yönetim ve hukuk (yüzde 64,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 60), hizmetler (yüzde 59,1), sağlık ve refah (yüzde 44,5) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 44) olarak kayıtlara geçti. En düşük uyumun ise yüzde 8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleştiği tespit edildi.