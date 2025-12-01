2024'te Kara Mayınlarından Kaynaklanan Ölümler En Yüksek Seviyede

Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR), 2024'te kara mayınları ve savaşlardan kalan patlamamış mühimmatlar nedeniyle meydana gelen ölüm ve yaralanmaların son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

UNIDIR, "Kara Mayınları İzleme Sistemi 2025" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, kara mayınları ve savaş kalıntılarından kaynaklanan sivil ölümler ve yaralanmaların son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

"(Kara mayınları ve savaş kalıntıları nedeniyle) 2024'te 6 bin 279 can kaybı belgelendi." ifadesi yer alan raporda, çocukların, özellikle çatışmalardan etkilenen ülkelere ve yoğun mayın kirliliğine sahip bölgelere geri döndüğü yerlerde savunmasız durumda kaldığı ifade edildi.

Suriye ve Myanmar'daki çatışmaların yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinin bu tür mühimmatların kullanımını yasaklayan anlaşmadan çekilme kararı aldığı hatırlatılan raporda, bu nedenle 2024'te kara mayınları ve patlamamış mühimmatlardan kaynaklanan ölümler ve yaralanmaların arttığına işaret edildi.

Raporda, 2024-2025'te Ukrayna'da yeni mayın kullanımına dair işaretlerin yer aldığı aktarılarak, bunlar arasında insansız hava araçlarıyla konuşlandırılan cihazların da bulunduğu vurgulandı.

Myanmar ve Rusya'nın yoğun mayın kullandığı belirtilen raporda, "Kamboçya güçlerinin Tayland sınırında mayın kullandığı" iddialarının bildirilerine işaret edildi.

Rapor için oluşturulan araştırma ekibinin lideri Loren Persi, "2024'teki kayıpların yüzde 90'ını siviller oluşturdu. Çocuklar ise tüm kayıpların önemli bir kısmını, neredeyse yarısını oluşturmaya devam etti. Afganistan'da ise bu yüzde 77'ydi, yani tüm kayıpların 4'te üçünden fazlası çocuktu ki, bu korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

Rapora kıdemli araştırmacı olarak katkı sunan Katrin Atkins, "(Kara mayınlarının temizlenmesi) Genel olarak olumlu ilerleme kaydedilmesine rağmen 2025'e kadar temizliğin tamamlanması yönündeki iddialı hedefin gerçekleşmesinden çok uzak." değerlendirmesinde bulundu.