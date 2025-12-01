Haberler

2024'te Kara Mayınlarından Kaynaklanan Ölümler En Yüksek Seviyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) raporuna göre, 2024'te kara mayınları ve patlamamış mühimmatlar nedeniyle meydana gelen ölümler son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sivil kayıpların büyük kısmını çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR), 2024'te kara mayınları ve savaşlardan kalan patlamamış mühimmatlar nedeniyle meydana gelen ölüm ve yaralanmaların son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

UNIDIR, "Kara Mayınları İzleme Sistemi 2025" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, kara mayınları ve savaş kalıntılarından kaynaklanan sivil ölümler ve yaralanmaların son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

"(Kara mayınları ve savaş kalıntıları nedeniyle) 2024'te 6 bin 279 can kaybı belgelendi." ifadesi yer alan raporda, çocukların, özellikle çatışmalardan etkilenen ülkelere ve yoğun mayın kirliliğine sahip bölgelere geri döndüğü yerlerde savunmasız durumda kaldığı ifade edildi.

Suriye ve Myanmar'daki çatışmaların yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinin bu tür mühimmatların kullanımını yasaklayan anlaşmadan çekilme kararı aldığı hatırlatılan raporda, bu nedenle 2024'te kara mayınları ve patlamamış mühimmatlardan kaynaklanan ölümler ve yaralanmaların arttığına işaret edildi.

Raporda, 2024-2025'te Ukrayna'da yeni mayın kullanımına dair işaretlerin yer aldığı aktarılarak, bunlar arasında insansız hava araçlarıyla konuşlandırılan cihazların da bulunduğu vurgulandı.

Myanmar ve Rusya'nın yoğun mayın kullandığı belirtilen raporda, "Kamboçya güçlerinin Tayland sınırında mayın kullandığı" iddialarının bildirilerine işaret edildi.

Rapor için oluşturulan araştırma ekibinin lideri Loren Persi, "2024'teki kayıpların yüzde 90'ını siviller oluşturdu. Çocuklar ise tüm kayıpların önemli bir kısmını, neredeyse yarısını oluşturmaya devam etti. Afganistan'da ise bu yüzde 77'ydi, yani tüm kayıpların 4'te üçünden fazlası çocuktu ki, bu korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

Rapora kıdemli araştırmacı olarak katkı sunan Katrin Atkins, "(Kara mayınlarının temizlenmesi) Genel olarak olumlu ilerleme kaydedilmesine rağmen 2025'e kadar temizliğin tamamlanması yönündeki iddialı hedefin gerçekleşmesinden çok uzak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

İçeriden kolay kolay çıkamayacak! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız

Domuz bağlı vahşet 19 yıl sonra aydınlatıldı! İlk sözleri pes dedirtti
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Fenerbahçeli taraftarlardan yıllar sonra 4 tribünde birden koreografi

Yıllar sonra 4 tribünde de koreografi! İşte o eşsiz anlar
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Ali Koç, Galatasaray derbisini izlemek üzere Kadıköy'de

Büyük sürpriz! Başkan olduğu dönemde yapmadığını bu akşam yaptı
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.