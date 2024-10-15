2024 Paris Otomobil Fuarı Başladı

PARİS, 15 Ekim (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paris Otomobil Fuarı, Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Yedi gün sürecek fuara 500.000 ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fransa ve Avrupa pazarlarındaki varlıklarını genişletmek isteyen dokuz Çinli elektrikli araç üreticisi, fuarda en yeni modellerini sergiliyor.