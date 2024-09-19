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2024 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Açıklandı

2024 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi web sitesinden erişebilecek.

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla yapılan 2024 Özel Yetenek Sınavı'nın (ÖZYES) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM tarafından 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında  programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla yapılan ÖZYES sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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