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2024 Nobel Fizik Ödülü Yapay Sinir Ağları Keşiflerine Verildi

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2024 Nobel Fizik Ödülü, ABD'li John Joseph Hopfield ve Kanada vatandaşı Geoffrey Everest Hinton'a, yapay sinir ağları ve makine öğrenimi alanındaki keşifleri dolayısıyla verildi. Ödül, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde açıklandı.

(ANKARA) – 2024 Nobel Fizik Ödülü'ne, yapay sinir ağları ile makine öğrenimini mümkün kılan keşifleri dolayısıyla ABD'li John Joseph Hopfield ve Kanada vatandaşı Geoffrey Everest Hinton layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri açıklandı. John J. Hopfield ve Geoffrey E. Hinton, yapay sinir ağlarının geliştirilmesinde istatistiksel fizik kavramlarını kullanan çalışmaları sayesinde 2024 Nobel Fizik Ödülüne layık görüldü. Yapay sinir ağları, makinelerin büyük veri kümelerindeki örüntüleri bulmasına ve tanımasına olanak sağlayarak yapay zeka ve makine öğreniminde temel bir rol oynuyor.

Nobel Ödülleri, İsveçli kimyager, mühendis ve sanayici Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine, bir önceki yıl içinde insanlığa en büyük faydayı sağlayan kişilere takdim ediliyor. Ödüller ilk olarak 1901 yılında Nobel Vakfı tarafından verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kanada İsveç

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