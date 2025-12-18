Haberler

ÖSYM, 2024-KPSS'nin branş bazında sıralamalarını güncelledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın branş bazında sıralamalarını güncelledi. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden öğrenebilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024- Kpss Lisans, 2024-KPSS Ön Lisans ve 2024-KPSS Ortaöğretim) branş bazında sıralamaları güncellendi.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, sınavlara katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
title